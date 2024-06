Weibliche Gesundheit „Der Schmerz von Frauen ist häufig unsichtbar“

Am Ende merkt man Audrey Tsang die Wut an. Dabei hatte die Chefin des Fruchtbarkeits-Start-ups Clue ihren Vortrag über Frauengesundheit so harmlos begonnen, witzelte über ihre Anfangsjahre in Berlin, als sie ein Passfoto machen wollte, aber nicht verstand, wie der Automat funktionierte. Zeigte in ihrer Präsentation einen Auszug von dem Fotostreifen – Tsang mit Sonnenbrille, Tsang, wie sie die Sonnenbrille langsam absetzt, Tsang, wie sie etwas verwirrt in die Kamera schaut. Das Publikum lacht zuerst. Aber am Ende nicht mehr. Die Anekdoten werden zu Statistiken, die Statistiken zu wissenschaftlichen Erkenntnissen – die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Wut.