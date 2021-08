Vor der Bundestagswahl 2021 : Facebook und Nachrichtenagentur starten Faktencheck auf Whatsapp

Das soziale Netzwerk Facebook und der deutschsprachige Dienst der Nachrichtenagentur Agence France-Presse (AFP) bauen kurz vor der Bundestagswahl im September ihre Kooperation im Kampf gegen Fake News aus.

Ab sofort erweitere die AFP-Faktencheck-Redaktion in Berlin und Wien ihre Arbeit auf den Messenger-Dienst Whatsapp, teilte AFP am Montag in Berlin mit. Ein Chat-Bot könne dabei helfen, falsche Informationen ausfindig zu machen und mit Faktenchecks darauf zu antworten. Whatsapp gehört seit 2014 zum US-amerikanischen Unternehmen Facebook.