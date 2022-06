Unternehmen soll eigene Apps bevorzugt haben : Bundeskartellamt untersucht Werbe-Tracking-Stopper von Apple

Bonn Apple hat seinen Kunden vor gut einem Jahr einen Datenschutz-Schalter in die Hand gelegt. Sie können entscheiden, ob Apps ihr Verhalten für Werbezwecke verfolgen dürfen. Das Bundeskartellamt untersucht nun, ob Apple dabei eigene Dienste bevorzugt.

Das Bundeskartellamt hat eine Untersuchung gegen die Anti-Tracking-Regelungen von Apple eingeleitet. Dabei steht die Art und Weise im Fokus, wie Apple seinen Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, das Nachverfolgen ihres Verhaltens quer über verschiedene Apps und Websites zu stoppen. Das Bundeskartellamt will nun untersuchen, ob die Regelungen die eigenen Angebote von Apple bevorzugt behandeln oder andere Unternehmen behindern könnten. Der Konzern wies die Vorwürfe am Dienstag zurück.

In Deutschland reichten Spitzenverbände der Medien-, Internet- und Werbewirtschaft noch im April 2021 eine Beschwerde gegen Apple beim Kartellamt ein. Sie machten geltend, dass das Unternehmen mit ATT seine Marktmacht missbrauche und gegen Kartellrecht verstoße. Die Verbände begrüßten am Dienstag die Entscheidung der Behörde, ATT kartellrechtlich zu überprüfen. ATT habe eine effektive, interessenbasierte Werbung auf Apple-Geräten quasi über Nacht weitgehend unmöglich gemacht - für alle außer Apple. „Apple begründete diesen Schritt mit einem besseren Datenschutz, was sich aber als Vorwand herausstellte“, erklärten die Verbände.