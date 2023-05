Rekordumsatz im Jahr 2022 Im Schnitt hat jeder 31 Apps auf dem Smartphone

Berlin · Apps auf Smartphones scheinen in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen zu haben. Was eine neue Umfrage über die Nutzung verrät.

09.05.2023, 21:03 Uhr

Die gesuchte Zahl ist ausnahmsweise nicht 42. Eine aktuelle Umfrage hat ergeben, dass die Menschen hierzulande im Schnitt 31 Apps selbst auf ihrem Smartphone installiert haben. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

31 Apps finden sich im Schnitt auf privat genutzten Smartphones - und zwar zusätzlich zu den bereits vorinstallierten Anwendungen auf den Handys. Damit stieg die Zahl der aktuellen Apps um 24 Prozent, denn im Vorjahr waren es noch 25, wie der Digitalverband Bitkom am Dienstag mitteilte. Bei 16- bis 29-Jährigen finden sich auf den Handys sogar im Schnitt 42 Apps, bei älteren Nutzern über 65 sind es im Schnitt nur 19 zusätzliche Anwendungen. Apps gewannen laut Bitkom in den vergangenen Jahren vor allem im Bereich Banking und Finanzen, Mobilität und Gesundheit an Bedeutung. Ein WhatsApp-Account künftig auf mehreren Smartphones nutzbar Meta gibt Neuerung bekannt Ein WhatsApp-Account künftig auf mehreren Smartphones nutzbar Vor allem während der Corona-Pandemie habe der Markt in Deutschland „enorm zugelegt“, hieß es weiter. So wurde im vergangenen Jahr mit Apps für Smartphones und Tablets ein Rekordumsatz von 3,4 Milliarden Euro erzielt - nach 1,6 Milliarden Euro im Vor-Corona-Jahr 2019. Telefonisch befragt wurden laut Bitkom 780 Smartphone-Nutzerinnen und Nutzer ab 16 Jahren.

(mzu/AFP)