„App Store Awards“ 2023 Das sind die besten Apps und Spiele des Jahres

Neben „Finding Hannah“ wurden weitere Apps in der Kategorie „Kultureller Einfluss“ ausgezeichnet. Sie vereint, dass sie einen positiven Wandel bewirken. Zu den Gewinnern zählen das inklusive Spiel für Kinder „Pok Pok“, die App „Proloquo“, die Hilfsmittel für die unterstützte Kommunikation ermöglicht, die App gegen Lebensmittelverschwendung „Too Good To Go“ und das meditative Rätselspiel „Unpacking“.