Handy-Überwachung erkennen Wie kann man Spionage-Apps finden?

Schlechte Nachrichten für Android-Nutzer: Durch den Open-Source-Charakter des Betriebssystems sind die Geräte im Gegensatz zum iPhone anfälliger für Fremdzugriffe. Während Apple auf ein geschlossenes System setzt und die Apps in seinem Store streng kontrolliert, haben Android-Entwickler mehr Freiheiten. Wer Wert auf Datenschutz legt, sollte sich also eher für ein iPhone entscheiden. Dadurch nimmt man allerdings auch ein kleineres App-Angebot und weniger Anpassungsmöglichkeiten in Kauf. So ist beispielsweise der Flash-Player auch 2024 noch nicht auf Apple-Geräten nutzbar.