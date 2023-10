KI-Highschool-Fotos Mit Social-Media-Trend-App zurück in die amerikanischen 90er

„Irgendwann kommt alles wieder.“ Dieser Spruch bewahrheitet sich mal wieder. In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf der Meta-Plattform Instagram, sind die 90er-Jahre zurückgekehrt. Genauer gesagt sind es Bilder im Stil klassischer US-amerikanischen Highschool-Jahrbücher, die gerade online die Runde machen. Unzählige Nutzer, darunter auch zahlreiche Promis, posten Bilder aus vergangenen Highschool-Zeiten, so scheint es jedenfalls auf den ersten Blick. Doch Moment, haben Kai Pflaume, Jens „Knossi“ Knossalla und Co. alle in den 90er-Jahren ihren Schulabschluss in den USA gemacht? Wohl kaum.