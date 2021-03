Wenig Nachfrage : Apple stellt großen HomePod-Lautsprecher ein

Düsseldorf Apple nimmt seinen größeren HomePod-Lautsprecher aus dem Programm. Der Fokus solle stattdessen auf den neuen kleineren HomePod mini gestellt werden, wie das Unternehmen mitteilte.

Selbst nach einer zwischenzeitlichen Preissenkung verkauft Apple die HomePod-Restbestände noch für 329 Euro. Der Preis hielt laut Marktforschern den Absatz des Modells in Grenzen. Mit dem 99 Euro teuren HomePod mini greift Apple hingegen die Konkurrenten bei Lautsprechern mit Sprachassistenten direkt auf deren Spielfeld an. Apple verweist darauf, dass Technologien aus dem größeren Modell in die Entwicklung des HomePod mini eingeflossen sind - und man werde auch weiter innovative Audioprodukte entwickeln.