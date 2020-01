Kostenpflichtiger Inhalt: Urlaubsflüge : Mindestens zehn Flüge mit mehr als einem Tag Verspätung 2019 in Düsseldorf

Düsseldorf Die zehn in 2019 in Düsseldorf am stärksten verspäteten Flüge hatten jeweils eine Verspätung von mehr als einem Tag. Das zeigt eine Studie für unsere Redaktion. Die längste Verspätung hatte ein Flug von Eurowing von Jamaica nach Düsseldorf am 30. Januar, der einen Tag und 23 Stunden hinter der geplanten Uhrzeit abhob. Es gab keine Entschädigung. Insgesamt waren fast 600 Flüge in Düsseldorf vergangenes Jahr mehr als drei Stunden zu spät. Das sind allerdings deutlich weniger als noch in 2018.