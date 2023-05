Vor dem BVB-Spiel Große Trauer um Assistenten von Kommentator Wolff-Christoph Fuss

Auch Fuss selber äußerte sich gegenüber der Bild zum Tod seines Kollegen und Freundes: „Es ist für mich unfassbar und unbegreiflich. Ich bin erschüttert. Seit fast 20 Jahren war er in den Stadien dieser Welt an meiner Seite. Als Assistent, als Redakteur, aber vor allem als Freund. Es wird komisch sein, anders sein ohne ihn morgen in Dortmund. Eine Absage hätte er mir übelgenommen. Insofern wird das morgen in vielerlei Hinsicht ein besonderer Tag. Die Besten gehen einfach immer zu früh!.“