Kostenpflichtiger Inhalt: Langstreckenflüge : Tui holt Dreamliner nach Düsseldorf

Ein Boeing-Dreamliner von TUI. Foto: tui

Düsseldorf Weil Fernreisen boomen, baut Tui in Deutschland eine Überseeflotte auf. Die ersten zwei Jets kommen an den Rhein. Damit wird die Dominanz von Eurowings herausgefordert. Gleichzeitig bereitet die Tui ein Angebot vor, damit Flugreisende die hohe CO2-Belastung durch Fernflüge kompensieren können. So reagiert der Konzern auf die Klimadebatte.