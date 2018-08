Die Stadt Kevelaer begrüßt ihre Auszubildenden

Stadt Kevelaer : Bürgermeister begrüßt einige Nachwuchskräfte im Rathaus

Kevelaer Erwartungsvoll sind die Auszubildenden in ihr Berufsleben gestartet. Die Stadt Kevelaer bietet eine Vielfalt an Ausbildungsberufen an.

Bürgermeister Dr. Dominik Pichler von der Stadt Kevelaer und der Personalleiter Werner Barz begrüßten die neuen Auszubildenden der Stadtverwaltung Kevelaer. Der Bürgermeister wünschte den jungen Nachwuchskräften alles Gute und viel Erfolg für den Start ins Berufsleben.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer bildet eine Vielzahl von Auszubildenden in verschiedenen Ausbildungsberufen aus. In diesem Jahr haben drei Auszubildende den Beruf der Verwaltungsfachangestellten ergriffen, es gibt außerdem eine Auszubildende für den Beruf der Bauzeichnerin, Fachrichtung Architektur bei der Stadtverwaltung.



Zudem werden im städtischen Kindergarten „Spatzennest“ zwei Jahrespraktika für das Anerkennungsjahr als Erzieherin angeboten.