Sommerferien 2024 Flughäfen Düsseldorf, Köln-Bonn und Weeze erwarten Urlauber-Ansturm

Als weitere Innovation können Passagiere von Eurowings, Lufthansa und von einigen Condor-Flügen ihr Gepäck selber aufgeben in Düsseldorf. Dafür müssen sie zuerst digital oder an einem Automaten einchecken. Dann halten sie die Bordkarte (auf Papier oder digital) an einen weiteren Automaten, der den Gepäckanhänger ausdruckt. Den bringen die Reisenden am Gepäck an. Sicherheitshalber kann man auch noch einen Aufkleber auf das Gepäck kleben, der mit dem Anhänger ausgedruckt wird. Das Gepäckstück hebt der Reisende dann in den Annahmeautomaten. Reisende können sich von Helfern unterstützen lassen. Bei Übergewicht des Gepäcks müssen Kunden an einem Schalter nachzahlen. Laut Eurowings bleibt möglich, traditionell am Counter Gepäck aufzugeben.