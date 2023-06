Fleischkonsum 10 Gramm Fleisch am Tag – warum solche Werte nicht weiterhelfen

Zehn Gramm Fleisch am Tag. Diese Zahl ist öffentlich geworden, weil die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) ihre Empfehlungen für den täglichen Verzehr einzelner Lebensmittel anpassen will und dafür gerade neue Berechnungsmethoden entwickelt. Künftig soll es bei den Ernährungsempfehlungen nicht mehr nur um die Frage gehen, was gut ist für den Körper, sondern auch darum, was gut ist für das Klima, für eine vielfältige Landwirtschaft, für die Zukunft des Planeten. Oder wie es bei der DGE heißt: Ein mathematisches Optimierungsmodell solle Aspekte aus Gesundheit, Umwelt und Soziales integrieren. Das bedeute, dass neben Ernährungs- und Gesundheitsaspekten Kriterien für Umwelt- und Klimaeffekte wie Treibhausgasemissionen berücksichtigt werden sollen. Die Empfehlung der DGE ist für niemanden zwingend, aber für Bürger und Experten wie Ernährungsberater und öffentliche Stellen ein maßgeblicher Orientierungswert. Bisher liegt er beim Fleischverzehr bei 300 bis 600 Gramm pro Woche, also vier bis acht Mal höher als der mögliche Wert, der gerade kursiert.