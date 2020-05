Hannover : Tui streicht 8000 Stellen

Reisebüro-Eigentümer demonstrierten am Mittwoch vor dem Brandenburger Tor in in Berlin, sie fordern einen Hilfsfonds. Der Reisekonzern Tui, von dem sie viele Reisen verkaufen, hat 1,8 Milliarden Euro Staatshilfe erhalten. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Hannover Fast jeder zehnte Job fällt weg, damit Tui später die Staatshilfe zurückzahlen kann. In dieser Saison hofft Konzernchef Joussen auf eine Öffnung von Zielen wie Mallorca, Kanaren, Österreich. Hotels bereiten sich mit Hygieneplänen vor.

Europas größter Tourismuskonzern Tui will 8000 der rund 70.000 Arbeitsplätze streichen. Das kündigte Vorstandschef Fritz Joussen am Mittwoch an. Ein Grund sei, dass das Unternehmen sparen müsse, damit es den staatlich abgesicherten Hilfskredit in Höhe von 1,8 Milliarden Euro zurückzahlen könne. Außerdem wolle Tui stark genug sein, um sich nach der Corona-Krise zu behaupten: „Tui soll gestärkt aus der Krise hervorgehen.“ Insbesondere will Joussen in den Zielländern sparen und den Vertrieb über das Internet ausweiten. „Wenn mehr Leute online gehen, muss man die Vertriebsstruktur überprüfen.“

Der Konzern passt seine Strategie an die Pandemie an. Gezielt werden Ziele mit Autoanreise angeboten, also auch Hotels in Deutschland. Weil Kreuzfahrten in der Karibik erst einmal undenkbar sind, sollen vermehrt Kreuzfahrtschiffe mit verminderter Belegung in der Nord- und Ostsee kreuzen. Tui hat mit Partnerhotels Regeln erarbeitet, um das Infektionsrisiko zu mindern: Die Tische sollen großen Abstand haben. Wo möglich, wird auf ein Büffett verzichtet. Aktivitäten finden nur in kleinen Gruppen statt, der Tüv soll das Ganze überprüfen. Joussen hofft, dass die Sommersaison länger in den Herbst läuft als sonst.