Persil-Konzern : Neuer Henkel-Chef räumt bei Marken auf

Düsseldorf Der Konzern gibt Geschäfte mit einem Umsatz von 500 Millionen Euro ab, vor allem aus dem Bereich Haarpflege. Carsten Knobel will, dass die Belegschaft flexibler wird. Die Dividende wird nicht erhöht. Personalabbau ist laut Unternehmen im Moment nicht geplant, doch falls es soweit kommt, soll mit dem Betriebsrat geredet werden.

Der Konsumgüterkonzern Henkel kommt nicht aus der Defensive. Die Aktie rutschte am Donnerstag um mehr als sechs Prozent ab, nachdem sich der neue Vorstandschef Carsten Knobel vorsichtig zu den Perspektiven geäußert hatte. Er bestätigte bei der Vorstellung der Bilanz zwar die Prognose von Dezember, der Umsatz werde dieses Jahr möglicherweise bis zu zwei Prozent steigen, wobei aber auch Stagnation denkbar sei. Doch alleine wegen der Corona-Krise erwartet das Düsseldorfer Unternehmen nun im ersten Quartal eine Umsatzeinbuße von 100 Millionen Euro. Die weitere Entwicklung sei schwer vorhersehbar, sagten Knobel und der seit Januar amtierende Finanzvorstand Marco Swoboda. Die operative Marge werde in 2020 erneut sinken, die Dividende nicht steigen.

Knobel musste einräumen, dass das Unternehmen bei vielen Vorhaben deutlich unter der Planung liegt. Einst hatte man angekündigt, den digital erwirtschafteten Umsatz auf rund vier Milliarden Euro in 2019 hochzuschrauben. Das misslang. Damit dieses Ziel erreicht wird, wurden Ende 2019 die Computertechnik (IT) und der Digitalbereich zusammengelegt, neue Experten werden gesucht. Für weiteres Wachstum waren im vergangenen Jahr 300 Millionen Euro zusätzlich für Marketing und Digitalisierung eingeplant, aber nur die Hälfte wurde ausgegeben.

Nun hofft Knobel auf bessere Zeiten. So soll es in der Waschmittel-Sparte rund um Persil ein Zentrum geben, das Produktideen vorantreibt, ebenso in der Haarpflegesparte rund um Schwarzkopf. Um sich von Wettbewerbern zu unterscheiden, will der Vorstand bis 2025 den Kohlendioxid-Fußabdruck der Produktion um zwei Drittel senken. 2040 will Henkel klimapositiv sein.