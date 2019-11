Familienkonzerne : Van Bylen geht mit mauen Zahlen

Düsseldorf Henkel sei kein Sanierungsfall, beteuern der scheidende Chef Hans van Bylen und sein Nachfolger Carsten Knobel. Aber zwei der drei Sparten haben weiterhin starken Gegenwind. Nur das Geschäft mit Persil scheint makellos.

Der Konsumgüterkonzern Henkel muss weiter mit durchwachsenen Ergebnissen kämpfen. Der Umsatz bereinigt um Sondereffekte sackte im 3. Quartal um 0,3 Prozent ab. Das Ergebnis je Vorzugsaktie sank um fast zehn Prozent von 1,43 Euro auf 1,28 Euro. Und von den drei Sparten haben das besonders wichtige Geschäft mit Klebstofflösungen (“Adhesive Technologies“) und auch das mit Kosmetika/Haarpflege Gegenwind und verloren Umsatz. Nur die Traditionssparte Wasch- und Reinigungsmittel glänzt: Der Umsatz legte um vier Prozent zu, besonderer Lichtblick dabei: Persil gewann mehr als zehn Prozent an Umsatz, in Europa und den USA kommen die neuen Vier-Kammer-Caps der Vorzeigemarke bestens an.

Obwohl die Aktie seit Van Bylens Amtsantritt im Mai 2016 rund 15 Prozent abgesackt ist, gab er sich optimistisch: „Henkel ist kerngesund“, antwortete der Belgier auf die Frage, ob der Konzern möglicherweise ein Sanierungsfall sei. Alleine der Begriff Sanierungsfall sei für Henkel „vollkommen fehl am Platz“, sagte Carsten Knobel. Er wird den Konzern ab Januar leiten und ist seit 2013 Finanzvorstand. Henkel habe eine „hervorragende Bilanz“ und nur 2,3 Milliarden Euro an Schulden, sagte er. In der Vergangenheit hatte der 50-jährige Betriebswirt oft gesagt, Zukäufe in Höhe von vielen Milliarden Euro seien mit Krediten jederzeit locker finanzierbar.