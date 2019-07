Depression-Symptome - Info 1

In Deutschland leben über vier Millionen Menschen mit Depressionen. Für bis zu 10 Prozent der Betroffenen endet die psychische Erkrankung tödlich – mit Selbstmord. Deswegen ist es so wichtig, die Anzeichen einer beginnenden Depression zu erkennen und rechtzeitig professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.