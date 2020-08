Flughafen Düseldorf drohte das Geld auszugehen. : Flughafen Düsseldorf erhält 60 Millionen Euro Nothilfe

Düsseldorf Die Lage am Düsseldorfer Flughafen ist dramatisch. Die „Illiquidität“ drohte wegen deutlich höherer Ausgaben als Einnahmen und zu wenig Eigenkapital. Nach einem Machtkampf schießen die Eigentümer nun den Großteil der versprochenen Nothilfe wirklich ein. Und auch das Land soll helfen.

Nach heftigem Streit haben sich die Gesellschafter des Flughafens Düsseldorf auf ein vorläufiges Programm geeinigt, um das Unternehmen trotz Krise der Luftfahrt am Laufen zu halten. Die Stadt Düsseldorf und die private Investorengruppe Airport Partners, denen je die Hälfte der Anteile gehören, zahlen laut Insidern je 30 Millionen Euro in die Kasse des Unternehmens ein.

In einer internen Mail an die Belegschaft, die unserer Redaktion vorliegt, verkündet Flughafenchef Thomas Schnalke, dass 60 Millionen Euro nun ausgezahlt würden. Schnalke erklärt den 2400 Mitarbeitern in dem Schreiben auch, wie lebensnotwendig die Finanzspritze ist: „Damit ist eine akut drohende Illiquidität des Airports abgewendet“, schreibt er. Außerdem hätten die Gesellschafter zugestimmt, dass ein Kreditvertrag mit der NRW-Bank abgeschlossen werden kann. Der Flughafen soll also Staatshilfe in Form eines Darlehens erhalten, so wie viele andere Firmen sie beantragt haben.