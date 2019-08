Royal Air Force Museum : Das „Boelcke“-Geschwader besucht

Das Gruppenfoto wurde vor einem Tornado-Flugzeug in Jubiläumslackierung gemacht. Foto: Royal Air Force Museum

Weeze Das Royal Air Force Museum Laarbruch hatte für Interessenten einen Informationsbesuch des deutschen Luftwaffenstützpunkt Nörvenich organisiert.

So machte sich eine internationale Truppe aus 40 Deutschen, Niederländern und Briten auf den Weg, um aus erster Hand Informationen zur Geschichte und zur heutigen Aufgabe des Taktischen Luftwaffengeschwaders 31 „Boelcke“ zu erfahren. Uwe Persicke aus Weeze, Museumsmitglied und Angehöriger des Geschwaders, erklärte kenntnisreich in seiner Geschwaderpräsentation, dass Nörvenich zur gleichen Zeit wie Laarbruch ebenfalls von den Briten als Royal Air Force Basis erbaut wurde. Mit der Nachkriegsgründung der Luftwaffe der Bundeswehr übergab die RAF den Stützpunkt an die deutschen Flugstreitkräfte. Seither ist das „Boelcke“-Geschwader dort stationiert mit zum jeweiligen Zeitpunkt modernstem Fluggerät wie zum Beispiel dem Starfighter.