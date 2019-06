Düsseldorfer Opernhaus : Dach des Opernfoyers soll gestützt werden

Der Stadtrat soll rund drei Millionen Euro zusätzlich für die Oper bewilligen.

Das drängendste Bauproblem im Gebäude an der Heinrich-Heine-Allee ist das Dach des Foyers. Der Zustand ist so schlecht, dass die Verantwortlichen nicht bis zu einer Entscheidung über die Zukunft des Gebäudes abwarten wollen, da nicht mehr für die Standsicherheit garantiert werden kann. Für rund 500.000 Euro wird das Dach nun durch Stützbalken gesichert. Dies soll in der Sommerpause geschehen. Da die Oper diese Kosten nicht aus ihrem jährlichen Bauunterhalt in Höhe von 1,5 Millionen Euro bestreiten kann, soll sie zusätzliches Geld bekommen.