Tente : „Chorason“ will Singfreudige begeistern

Tente (pd) Ein Chor sucht neue Sängerinnen und Sänger. Und damit jeder weiß, was ihn erwartet, gewährt der Chor „Chorason“ einen Einblick in einem typischen Probeabend – wie jüngst im Gemeindehaus Tente.

Das Repertoire des Chores ist bunt gemischt. Mal gibt es „An Tagen wie diesen“ von den Toten Hosen, mal gibt es Gospel Klassiker wie „Oh happy Day“, mal gibt es klassische Weihnachts- und Adventslieder. Chorason definiert sich selbst als Chor, der gerne experimentiert, seine Heimat aber durchaus in der Kirche und und in der Kirchengemeinde hat. Die Atmosphäre bei der Probe ist ungezwungen, herzlich, offen und ehrlich. „Das hat sich jetzt aber schief angehört…!“ hört man genauso wie spontanen Applaus, wenn sich eine der vier Stimmen erfolgreich durch eine komplizierte Passage gesungen hat. Man merkt den Mitgliedern an, dass sie mit Spaß bei der Sache sind, und dass ihnen die Probe wichtig ist. „Man trifft nette Leute, kann sich beim Singen richtig auspowern, und ist pünktlich zum Tatort wieder zuhause“, sagen sie mit einem kleinen Zwinkern im Auge. Außerdem müsse man ja vernünftig proben, damit die Auftritte dann auch gut sitzen. Teilnahme an Gottesdiensten, eine mittlerweile traditionelle offene Probe am Weihnachtsbaum