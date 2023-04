„Unangemessene Beziehung“ Chef von NBCUniversal geht nach Affäre mit Mitarbeiterin

Für den Konzern kommt der am Sonntag bekanntgegebene Chefwechsel in einer kritischen Zeit. Während die Einnahmen aus dem Kabel-TV-Geschäft in der gesamten Branche schrumpfen, tritt NBCUniversal gegen die Streaming-Schwergewichte Netflix und Disney+ an. Der hauseigenen Dienst Peacock kam Ende vergangenen Jahres auf 20 Millionen Kunden - verbuchte aber einen operativen Quartalsverlust von rund einer Milliarde Dollar.