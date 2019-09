Politiker auf Tour am Niederrhein : Ganz in Weiß zu Besuch auf einer Putenfarm in Wetten

Ganz in Weiß zu Besuch auf einer Putenfarm in Wetten

Wetten Der CDU-Stadtverbandsvorstand Kevelaer trifft sich zu seinen Sitzungen regelmäßig bei Vereinen, sozialen Einrichtungen oder Betrieben, um getreu dem CDU-Motto „Nah am Menschen“ zu sein.

Diesmal ging es zusammen mit der Ortsvorsteherin Beate Clasen in den Putenmastbetrieb der Brüder Kolmans in Wetten. Gut zwei Stunden wurden die Kommunalpolitiker durch den Betrieb geführt und umfassend über die Betriebsabläufe informiert. Der Betrieb gilt als besonders innovativ und forscht derzeit zum Tierwohl mit dem Fraunhofer‑Institut an der Entwicklung eines Roboters zur Einstreu‑Umwälzung. Dass Hygiene im Betrieb der Brüder Kolmans oberste Priorität besitzt, konnten die Vorstandsmitglieder hautnah erleben: Sie wurden von Kopf bis Fuß in weiße Hygieneanzüge gekleidet.