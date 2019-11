Kevelaer : Aktionen rund ums Buch zu 40 Jahren „Bücherstube im Centrum“

Kevelaer Die „Bücherstube im Centrum“ in Kevelaer feiert ihr 40-jähriges Bestehen. Die Firmengründerin führt das Geschäft von Anbeginn an und ist mit ihrer Buchhandlung bei Kevelaerern und Gästen der Stadt eine feste Größe.

„Wir freuen uns auf einen schönen Tag – feiern Sie mit uns“, so die Einladung der „Bücherstube im Centrum“ am Samstag, 16. November, ab 9.30 Uhr. Der Grüffelo kommt zu Besuch, es gibt Gewinnspiele für kleine und große Kinder und Musik von „ZweiPunkt“.

Am 17. November 1979 fiel der Startschuss für die gelernte Buchhändlerin Gertrud Aengenheyster. Der zunächst am Kapellenplatz beheimatete Buchladen glich, so die Inhaberin selbst, in den ersten Tagen nach der Eröffnung eher einem Blumenladen als einer Buchhandlung. Guter Start, darf man heute sagen, denn die Blumen hießen nicht nur Gertrud Aengenheyster willkommen, standen die Willkommens-Geschenke doch eher für großes Interesse und als Zeichen der Unterstützung und der Freude über die Bereicherung am Einkaufsstandort Kevelaer. Das Sortiment der Buchhandlung wuchs ständig. Und schon damals nannte man den Kinderbuch-Bereich ein Schwerpunkt-Angebot, waren Kinderbuch-Präsentationen in Kindergärten und Schulen der Region gang und gäbe.