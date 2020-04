Bücherei Twisteden : Urkunden nach sportlicher Lesenacht

TWISTEDEN Bereits vor einiger Zeit, bevor die Schulen geschlossen wurden, stand eine sportliche Lesenacht in der Bücherei Twisteden an. 24 hochmotivierte Grundschulkinder stellten sich der Herausforderung, die sportlichen Aufgaben zu meistern.

Nach ausdauerndem Training begrüßte das Vorbereitungsteam die Sportler standesgemäß in der Sportarena im Tennishaus in Twisteden. Der Abend startete mit einem Aufwärmprogramm. Bereits dabei wurde die Ausdauer und Fitness der Teilnehmer deutlich. Es sollte ein fairer Wettkampf mit sportlichen Höchstleistungen werden - rekordverdächtig. Vier Mannschaften zeigten ihre Fähigkeiten in verschiedenen Disziplinen.