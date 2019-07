10 Fakten zur Therapie bei Borreliose

Borreliose-Therapie - Info 5

Bei einer chronischen Neuroborreliose wirken Antibiotika bei 20 Prozent der Patienten nicht. Denn die Borrelien setzen sich in schlecht durchblutetem Gewebe und in den Gelenken fest. Also dort, wo Antibiotika nicht wirken können. So kommt es vor, dass trotz erfolgter Antibiotika-Therapie die Symptome immer wieder aufflammen.