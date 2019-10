Fußball : Jansen wirft in Kaarst das Handtuch

Bezirksliga: Vor dem Spiel gegen Jüchen gibt die SG den Trainerwechsel bekannt.

Tollhaus Bezirksliga: Es bleibt aufregend in der zweithöchsten Spielklasse mit Kreis-Beteiligung. Am vierzehnten Spieltag kommt es erneut zu mehreren Nebenkriegsschauplätzen. Neben dem Auftritt vom Tabellenführer Kleinenbroich in Dilkrath, werden die meisten Augen an diesem Wochenende auf das Heimspiel der SG Kaarst gerichtet sein.



Im freien Fall. Als wäre die Aufgabe nicht schon schwer genug, sorgt die krisengebeutelte SG Kaarst vor dem Heimspiel gegen die Überflieger vom VfL Jüchen/Garzweiler (Anpfiff, 14.30 Uhr) für zusätzliche Unruhe. „Wir haben zusammen den Entschluss gefasst, dass es eine weitere Zusammenarbeit keinen Sinn mehr macht“, verkündet Poli Minas, Abteilungsleiter der SG. Die SG reagiert auf die sportliche Talfahrt der vergangenen Wochen und trennt sich - einvernehmlich wohlbemerkt - von Andre Jansen. Damit greifen die Kaarster zu einem bewährten Mittel: Jansen war bereits der fünfte Trainer der letzten vier Jahre. Ein weiteres Indiz, dass keine wirkliche Ruhe und Konstanz in den Verein einkehren. Nummer sechs steht auch schon in den Startlöchern. Co-Trainer Thorsten Klein wird interimsweise auf der Trainerbank Platz nehmen.

Seinen Gegenüber, VfL-Trainer Marcel Winkens, hatte die Nachricht schon erreicht. Den oft beschworenen Effekt eines Trainerwechsels befürchtet er jedoch nicht. „Bei den Ergebnissen in dieser Spielzeit weiß ich nicht, ob ein Trainerwechsel etwas bewirkt“, mutmaßt Jansen, wickelt das Thema allerdings schnell ab. „Wir müssen einfach auf uns selbst gucken. Wir wollen den neunten Sieg in Folge einfahren“, fordert Winkens. Nach dem holprigen Start legte der Landesligaabsteiger eine fulminante Aufholjagd hin und ist mittlerweile bis auf einen Punkt an die Tabellenspitze herangerückt. „Das haben wir uns hart erarbeitet. Jetzt nachzulassen wäre fahrlässig“, bläst Winkens zum Endspurt vor der Winterpause. Unterschiedlicher könnte die Gemütslage zweier Teams vor einem Duell kaum sein. Es spricht nur wenig dafür, dass sich dieser Umstand in den 90 Minuten grundlegend ändern wird.



Für alles gewappnet. Auch die Teutonia Kleinenbroich befasst sich vor dem kommenden Auswärtsspiel (Anpfiff 15.15 Uhr) mit Wechselspielchen. Trainer Norbert Müller sitzt selbstverständlich fest im Sattel. Doch Gegner DJK Dilkrath trennte sich nach vier Niederlagen in Folge von ihrem Übungsleiter. Interimstrainer Stefan Laumen kennt Müller nur zu gut. „Er ist quasi Mr. Fortuna Dilkrath“, schätzt Müller seinen Trainerkollegen. „Der wird die Mannschaft extrem heiß machen. Uns erwartet sehr viel Gegenwehr und wir werden das definitiv zu spüren bekommen“, erwartet Müller. Dazu kommt, dass noch nicht festgelegt auf welchem Platz angepfiffen. Denn neben einem normalen Rasenplatz, ist die DJK auch im Besitz eines Mini-Kunstrasenplatzes. „Der ist so groß wie eine Tischtennisplatte. Der Kunstrasen ist eine einzige Katastrophe“, so Müller.

So oder so wird es eine schwierige Auswärtspartie. Das zeigt auch das Ergebnis aus dem Vorjahr: 2:3 verlor man damals in Dilkrath. „An einem guten Tag können die einem richtig Probleme bereiten“, weiß Müller. Zwar sei der Trainerwechsel für die Teutonia, laut Müller, ein blöder Zeitpunkt und der Kunstrasen wird auch eine Umstellung erfordern, doch schon im Vorhinein Ausreden zu suchen ist nicht Müllers Art. „Wir sind der Spitzenreiter und die sind Viertletzter. Das sind die Fakten. Egal was auf uns zukommt, wir sind auf alles vorbereitet“, stellt Müller klar.