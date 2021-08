Düsseldorf/Berlin : Beim Straßenbaugeld hat NRW das Nachsehen

Düsseldorf/Berlin Das Bundesverkehrsministerium wird seit Jahren von der CSU geführt. Und seit Jahren bevorzugt es beim Straßenbau Bayern, während die meisten anderen Länder hinten anstehen. Dazu gehört auch Nordrhein-Westfalen.

Bei der Finanzierung von Straßenbauprojekten bevorzugt das von der CSU geführte Bundesverkehrsministerium seit Jahren Bayern, wogegen NRW und die meisten anderen Länder benachteiligt werden. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor, die uns vorliegt. Danach flossen zwischen 2018 und 2020 nach Bayern 6,1 Milliarden Euro, um Bundesfernstraßen zu bauen oder zu erhalten. Obwohl in NRW aber deutlich mehr Menschen leben, kamen hier nur 4,5 Milliarden Euro an. Hinzu kommt, dass Bayern auch bei der Planung besonders gut abschneidet: Für 2021 plant der Bund Ausgaben von 749 Millionen Euro ein für Bundesfernstraßen, für NRW waren es nur 398 Millionen Euro. „Der Verkehrsetat des Bundes wird gezielt zur Machtsicherung der CSU in Bayern eingesetzt“, sagt dazu Oliver Krischer, aus Zülpich kommender stellvertretender Fraktionschef der Grünen im Bundestag. Er sagt: „Das darf definitiv nicht so weitergehen.“