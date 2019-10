Minister im Krankenhaus nach Sturz : Altmaiers Sturz überschattet Digitalgipfel

29.10.2019, Nordrhein-Westfalen, Dortmund: Mitarbeiter des Rettungsdienstes kommen in die Westfalenhalle, nachdem Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) beim Digital-Gipfel schwer gestürzt ist. Altmaier ist nach seiner Auftaktrede beim Digital-Gipfel in Dortmund beim Gang von der Bühne schwer gestürzt. Foto: Bernd Thissen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Bernd Thissen

Der Wirtschaftsminister stolpert nach seiner Rede und stürzt fast kopfüber von der Bühne - die Anwesenden sind geschockt, am Nachmittag meldet er sich relativ wohlbehalten aus dem Krankenhaus.

Überschattet davon, dass Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Dienstag beim Digitalgipfel in Dortmund nach seiner Rede zuerst stolperte und dann von der fast zwei Meter hohen Bühne stürzte, stellte die Bundesregierung am Dienstag ein neues Konzept zur Vernetzung vieler Industrien in Europa vor. Der zeitweise bewusstlose Altmaier wurde von Sanitätern versorgt, er wurde mit einem Rettungswagen weggefahren, viele Spitzenpolitiker wie CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesfinanzminister Olaf Scholz( SPD) oder Außenminister Heiko Maas (SPD) wünschten ihm baldige Genesung. Auch vor Ort waren die Gäste des Gipfels geschockt. „Alle machen sich große Sorgen“, sagte die Digitalpolitikerin Anke Domscheit-Berg (Linke). „Uns stockte der Atem“, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), der die Eröffungsrede vor dem Statement von Altmaier gehalten hatte, und vorne im Publikum saß. „Gut,dass sofort ein Arzt und Medizinprofessor bei ihm war“.

Der am Boden liegende Saarländer war durch Stoffwände vor neugierigen Blicken geschützt worden. Blutspuren am Boden wurden durch einen Tausch des Teppichs zügig beseitigt. Der wichtigste Tagungsraum wurde für einige Zeit geräumt.

Info Die Karriere von Peter Altmaier Beruf Peter Altmaier wurde 1958 im Saarland geboren und ist Volljurist.



Politik Altmaier trat 1976 in die CDU ein, kam 1994 in den Bundestag, war Chef des Bundeskanzleramtes.

Die Diagnose spricht sich am Nachmittag herum: Möglicher Nasenbeinbruch, eine Platzwunde, Prellungen und eine Schürfwunde, es ist unklar wie lange der 61-jährige noch in der Klinik bleiben muss. „Glück im Unglück“, hieß es in der Bundesregierung, von der Bühne aus sprach ihm auch Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) Mut zu: „Ich will ihm gute Besserung wünschen.“ Um 16.18 meldete sich Altmaier über den Kurznachrichtendienst Twitter: „Von Herzen Danke für die vielen guten Wünsche! Nach den Schreckminuten nach meinem Sturz werde ich sehr gut im Klinikum Dortmund von fachkundigem Personal behandelt. Außer Prellungen und Platzwunden offenbar nichts Ernstes. Danke an alle! Peter Altmaier“

Dabei zeigte der Verlauf des Kongresses, dass man anscheinend relativ schnell davon ausging, dass der Sturz für den engen Vertrauten von Bundeskanzlerin Angela Merkel keine katastrophalen Folgen haben würde. Eine kurz nach seiner Rede geplante Pressekonferenz von ihm wurde zwar ersatzlos abgesagt, aber der Kongress ging weiter. Statt Altmaier erläuterte dann später Thomas Jarzombek, Beauftragter des Bundeswirtschaftsministeriums für die Digitale Wirtschaft, mit Forschungsministerin Karliczek die neue Digitalplattform „Gaia X.“ Karliczek: „Gaia X ist unser gemeinsames Baby. Wir haben das Konzept entwickelt, um europäische Werte in der digitalen Welt zu verteidigen.“