Ratgeber: Wie Briefwahl funktioniert und warum die CDU besonders profitiert. : Was bei der Stichwahl am 27. September zu beachten ist

Düsseldorf Die Briefwahl wird immer wichtiger, gerade bei den Stichwahlen in NRW-Kommunen wie Düsseldorf, Köln, Bonn, Aachen, Münster oder auch Krefeld, Mönchengladbach und Wuppertal wird sie am 27 September bei den Stichwahlen eine große Rolle spielen. Wie bedeutsam Briefwahl ist, zeigt Düsseldorf: Den großen Vorsprung von rund acht Prozent im ersten Wahlgang bekam CDU-Kandidat Stefan Keller fast nur mit Briefwahlstimmen. Die Anhänger des SPD-Kandidaten Thomas Geisel waren briefwahlmüde. Übrigens:Briefwahl lässt sich per Mail beantragen.

Von Reinhard Kowalewsky

Am 27. September entscheiden in vielen NRW-Kommunen wie Köln, Düsseldorf, Krefeld, Aachen, Bonn oder auch Mönchengladbach und Wuppertal die Bürger, in Stichwahlen, wer nun wirklich ihr Oberbürgermeister wird.

Dabei wird die Briefwahl wegen Corona immer wichtiger. Wir geben Ratschläge.

Verfahren In die Endausscheidung gehen immer die zwei Kandidaten oder Kandidatinnen, die beim ersten Wahlgang die meisten Stimmen hatten. Keine Stichwahl gibt es in Kommunen, wo ein Kandidat beim ersten Wahlgang bereits die absolute Mehrheit errungen hatte.

Taktik Bürger, die sicher gehen wollen, dass sie wählen können, können natürlich erstens einfach am Wahltag zum Wahllokal gehen, sofern sie keine Briefwahl beantragt hatten.Alle Wahlberechtigten dürfen abstimmen, nicht nur die, die bereits am ersten Wahlgang teilgenommen haben. Ab 16 Jahren sind die Bürger wahlberechtigt. Die Wähler müssen sich ausweisen können.

Sehr viele der Menschen, die am 13. September die Briefwahl nutzten, hatten auch schon beantragt, die Unterlagen ebenfalls zum 27.9. geschickt zu bekommen, weil diese Option auf dem Benachrichtigungsschein vorgesehen war.

Neuer Antrag Es ist aber auch möglich, die Briefwahl zum 27. September neu zu beantragen, ohne das Benachrichtigungsschreiben zu haben. Dazu müssen Name, Vorname, Geburtstag und die Wohnanschrift angegeben werden. Falls Bürger die Unterlagen an eine andere Wohnung zugesandt bekommen wollen, können sie diese Adresse angeben, beispielsweise ein Urlaubsort.

Mail-Antrag Um das Tempo zu beschleunigen, können Anträge auch per E-Mail eingereicht werden. Sie müssen aber unbedingt vollständig sein.

In Düsseldorf lautet die entsprechende Adresse briefwahl@duesseldorf.de, in Köln wahlamt@stadt-koeln.de, in Krefeld bei wahlen@krefeld.de.In Ausnahmefällen, beispielsweise einer Erkrankung, kann der Wahlschein noch am Wahltag beantragt und dann ausgefüllt werden.Das Land rät, den Wahlbrief rechtzeitig zurückzusenden, spätestens drei Werktage vor der Wahl.Wer verpasst hat, den Brief rechtzeitig abzusenden ,kann ihn auch am Wahltag noch abgeben. Den jeweiligen Ort erfahren die Bürger auf der Benachrichtigungskarte.

Pannenhilfe Bürger, die ihre Briefwahlunterlagen nicht erhielten oder sie verlegten, können mit einer eidesstattlichen Erklärung das neue Ausstellen des Wahlscheins beantragen. Die Stadt Düsseldorf rät dazu, sich schon am Montag, 21. September, zu melden, falls die Unterlagen nicht angekommen waren, nachdem beim ersten Wahlgang anscheinend einige hundert Bürger keine Unterlagen erhalten hatten.

CDU-Vorteil Alle Parteien mobilisieren ihre jeweiligen Anhänger für die Teilnahme an der Briefwahl. Logisch, jede abgegebene Stimme zählt.Erfahrungsgemäß ist die CDU häufig am erfolgreichsten.

Bei der Düsseldorfer OB-Wahl lag Herausforderer Stephan Keller von der CDU bei den im Wahllokal abgegebenen Stimmen nur 2893 Stimmen vor dem amtierenden Oberbürgermeister Thomas Geisel von der SPD. Doch Keller erhielt 16.365 Wahlstimmen mehr als Geisel bei der Briefwahl. Sein großer Vorsprung von fast acht Prozentpunkten basiert also weit überwiegend auf Briefwahlstimmen.

Dies könnte Keller auch bei der Stichwahl einen Vorteil bringen: Weil seine Anhänger im ersten Wahlgang weit überdurchschnittlich per Briefwahl abstimmten, erhalten diese nun auch weit überdurchschnittlich Unterlagen für die Briefwahl zur Stichwahl.

Verfassungsgericht Wäre es übrigens nach dem Willen von CDU und FDP im Landtag gegangen, würde es dieses Jahr keine Stichwahlen geben. Dann wäre in Düsseldorf Stephan Keller bereits gewählt worden, weil er die relativ gesehen meisten Stimmen hatten.

Aber der Verfassungsgerichtshof kippte das Abschaffen der Stichwahl, weil es dem Bürger ein wichtiges Mitspracherecht nahm. Hätte das Gericht nicht interveniert, hätte die CDU als stärkste Partei einen großen Vorteil gehabt. Jetzt muss die Union befürchten, dass sich Grüne und SPD in vielen Kommunen insofern gegenseitig unterstützen, wenn ein Repräsentant einer dieser beiden Parteien in der Stichwahl gegen einen CDU-Vertreter antritt.