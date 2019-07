Wohnen in Düsseldorf : Baugruppe feiert Richtfest in Flingern

Baugruppe feiert Richtfest in Flingern

Wohnen in Düsseldorf

Svenja Blumenhofer (Architektin; v.l.), Mareike Schnitter (Planung), Marian Adam Mizera und Yvonne Schilling (Architektin) beim Richtfest an der Rosmarinstraße. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Zwei Mehrfamilienhäuser werden an der Rosmarinstraße von einer privaten Baugruppe geplant. Die Mitglieder können viel Geld sparen – müssen dafür aber engagiert dabei sein.

Die Sonne strahlt, als Zimmermann Heiko Thüs auf dem Dachgeschoss nach altem Brauch den Bauherren viel Glück wünscht und danach sein Glas zerschmettert. Unten am Boden wird auch gestrahlt, denn alle zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner sehen ihr gemeinschaftliches Bauprojekt, die Erstellung zweier Mehrparteienhäuser mit insgesamt 14 Wohneinheiten an der Rosmarinstraße in Flingern-Nord, auf einem guten Weg.