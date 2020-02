St.-Sebastianus-Bruderschaft Winnekendonk : Auszeichnungen beim Patronatsfest

Winnekendonk An dem Abend wurden folgende Schützen der Bruderschaft geehrt, die ihr Leistungsabzeichen Luftgewehr für das Jahr 2019 erfüllt haben.

An diesem Abend wurden folgende Schützen der Bruderschaft, die ihr Leistungsabzeichen Luftgewehr für das Jahr 2019 erfüllt hatten, geehrt: Fabian Ludwig in der Schülerklasse Silber, Aaron Scholz in der Schülerklasse Gold, Alfred Scholz, Boris Weber und Klaus van Esch in der Altersklasse Bronze, Rainer Matheblowski und Markus Schink in der Altersklasse Silber, Sylvia Eyckmann und Thomas Lohmann in der Altersklasse Gold, Karl-Heinz Fischer in der Seniorenklasse Bronze, Wilfried Pluciennik in der Seniorenklasse Gold. Theo Brammen wurde für seine dreimal im Jahr erbrachte Leistung mit der Jahresnadel in der Seniorenklasse geehrt.