Das Wetter in Hückeswagen : April war trocken und frühlingshaft

Hückeswagen Insbesondere in der Monatsmitte war der April – und somit auch zu Ostern – weitgehend regenfrei. Nur in der ersten und letzten Woche fiel Niederschlag. Die Auswertungen des Wupperverbandes zeigen, dass die Regenmengen an den Messstationen im Wuppergebiet im April insgesamt deutlich unter dem Monatsmittel lagen.

So fielen an der Bever-Talsperre in Hückeswagen etwa 33 Liter pro Quadratmeter, im Schnitt sind es dort 83 Liter. An der Großen Dhünn-Talsperre in Wermelskirchen-Lindscheid wurden 30 Liter gemessen, im Schnitt sind es 69 Liter. In der Kläranlage Solingen Burg lag der Wert bei 25 Liter, im Mittel sind es 67 Liter. Am meisten Niederschlag fiel in Kierspe an der Eickener Mühle mit 36 Litern. Am wenigsten Regen wurde an der Station Güldenwerth in Remscheid gemessen, und zwar 21 Liter. Am stärksten regnete es am 27. April. An der Bever-Talsperre waren es elf Liter, in der Kläranlage Buchenhofen sechs Liter. An der Großen Dhünn-Talsperre und in Solingen-Burg verzeichnete der Wupperverband sieben Liter.