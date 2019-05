NRW-Justiz : Attacken gegen Gerichtsvollzieher meistens folgenlos

Düsseldorf Schlimme Angriffe gegen Gerichtsvollzieher in Bochum und in Düsseldorf machten in den vergangenen Monaten Schlagzeilen. Jetzt stellt sich heraus: Solche Attacken und auch Beleidigungen werden eher selten geahndet. Das zeigt eine bisher unbekannte Zusammenstellung des NRW-Justizministeriums.

Von Reinhard Kowalewsky