Nachhaltig Einkaufen: Was bedeuten die wichtigsten Lebensmittelsiegel?

Die Anbauverbände – Das Demeter-Siegel

Der Demeter-Verband ist der älteste Anbauverband in Deutschland, er wurde 1924 gegründet. Die Demeter-Richtlinien unter den deutschen Anbauverbänden gelten als die strengsten Bio-Vorgaben. So ist zum Beispiel die Enthornung von Kühen grundsätzlich nicht gestattet. Außerdem erlaubt Demeter die geringste Anzahl an Zusatzstoffen in verarbeiteten Produkten im Vergleich zu allen anderen Bio-Siegeln.