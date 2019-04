Kreis Viersen Die Spätzüge des RE 13 halten am Freitag, 5. April, nicht zwischen Viersen und Venlo. Grund seien Bauarbeiten, teilt das Unternehmen Eurobahn mit. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen werde eingerichtet.

Sie halten in Viersen, Dülken und Boisheim am Bahnhof, an der Christian-Rötzel-Allee in Breyell, in Kaldenkirchen an der Leuther Straße und in Venlo am Busbahnhof. Infos: www.eurobahn.de/baumassnahmen/.