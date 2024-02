In eigener Sache Lassen Sie jetzt Familie und Freunde kostenlos mitlesen

Das geht ganz einfach in Ihrem Nutzeraccont. Melden Sie sich dazu in Ihrem „Mein Konto“-Bereich mit Ihren Zugangsdaten an. Die Family & Friends-Option finden Sie unterhalb Ihrer persönlichen Daten. Tragen Sie einfach die E-Mail Adresse Ihres gewünschten Mitlesers ein und klicken Sie auf „Mitleser hinzufügen“. Fertig!