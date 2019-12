Analyse : Kurzer Prozess

Analyse Um Straftätern besser auf die Spur zu kommen, hat der Bundestag ausgeweitete DNA-Tests beschlossen und das Abhören von Einbrechern erlaubt. Warum tut sich die Justiz so schwer, die richtigen Mittel der Digitalisierung zu nutzen?

Wenn man boshaft wäre, könnte man sagen, das Problem in Berlin wiege gar nicht so schwer, da Richter ohnehin am liebsten per Fax kommunzierten. Eine Klageschrift lässt sich, obwohl sie als eingescanntes PDF beigefügt wäre, nicht per E-Mail an ein deutsches Gericht übermitteln. Aus Sicherheitsgründen ist sie lediglich per Telefax, per Computerfax oder per E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur zulässig. Oder natürlich per Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des betreffenden Gerichts.