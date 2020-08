Blitz und Donner : Unwetter und bis zu 30 Grad am Wochenende

Offenbach Schwüle und Unwettergefahr bestimmen nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes das Wochenende in großen Teilen Deutschlands. Es bleibt also nass-feucht. Auch die neue Woche beginnt mit Schauern.

Es herrsche regelrechtes Waschküchenwetter, erklärte der DWD am Freitag in Offenbach: Der Himmel ist bewölkt, die Luft warm und feucht. „In der dampfigen Luft bilden sich dann immer wieder kräftige Schauer und Gewitter“, erklärte Meteorologe Christian Herold. Heftige Starkregen können niedergehen, lokal kann es zu Überflutungen kommen.

Am Samstag besteht demnach in einem breiten Streifen von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bis nach Thüringen und Sachsen Unwettergefahr durch kräftige Gewitter. Der Südwesten kann sich dagegen über längere sonnige Abschnitte freuen, auch im Norden ist es häufig trocken und sonnig. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 30 Grad. Am Sonntag drohen im Norden kräftige Gewitter mit Unwettergefahr. Den Süden erwartet ein sonniger Tag, Blitz und Donner beschränken sich auf die Alpen. Es wird zwischen 26 bis 31 Grad warm, am Oberrhein bis 33 Grad.