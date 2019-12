KIRCHENGEMEINDE ST. FRANZISKUS-XAVERIUS (Mörsenbroich/Rath):

St.Franziskus Xaverius Di 16 FCM m. Krippenspiel, 23 CM, Mi 11, Do 11 HA;

St. Josef Di 16 FCM m. Krippenspiel, 18 CM, 20 CM in poln. Sprache, Mi 8.30 in poln. Sprache, Do 8.30 in poln. Sprache, 10.30;

Zum Hl. Kreuz Di 15.30 KF für Familien, 18 CM, Mi 9.45, Do 9.45.