Mundarttheater : Aldekerk hat dank Trina viel zu lachen

Die Vogteier Mundart ist in Aldekerk nach wie vor ein großes Thema. Das beweisen die fünf ausverkauften Vorstellungen der Komödie „..hät Trina gesaach…“ in der Gaststätte „Zum alten Rathaus“. In die Mundart übersetzt wurde Helmut Schmidts Schwank in drei Akten von Heike Neubert und Mathias Büsch. Los ging es am Freitag mit der Premiere vor rund 150 Mundart-Freunden. Büsch begrüßte die Gäste mit einigen Neuigkeiten aus Aldekerk und berichtete vom neuen Pastor, der neuen Turnhalle und dem schnellen Internet bis hin zum drohenden Abriss der Evangelischen Kirche: „Ich meine, das ist eine Schande.“ Schließlich leitete er souverän zum Theaterstück über. „Wenn man hier etwas wissen will, muss man die richtigen Leute kennen. Trina, die weet alles“, erklärte er schmunzelnd und wünschte: „Füel Froit bee et tukiike.“

Als Delas nicht mehr ganz junger Sohn Philip (Bernd Peschers) nach abgebrochenem Medizinstudium zu Hause auftaucht und wieder in sein Kinderzimmer einziehen will, stellt er fest, dass das nicht geht. Schriftsteller Herbert Meyer (Ralf Bloemers) hat sich dort als Mieter eingerichtet und arbeitet an seinem neuen Werk. Und auch Landstreicher Hannes Dahmen (Wilfried Bons) hat den Weg in die Siedlung gefunden und sucht ein Dach über dem Kopf. Denn „es soll heute noch ein Gewitter geben“. Nicht ganz uneigennützig bietet Trina beiden Herren ein Nachtlager an. Während Philipp seine Sandkastenfreundin, die Heilpraktikerin Pia (Heike Worrall), wiedersieht, trifft bei Hannes ein wichtiger Brief ein. Er darf sich über eine riesige Erbschaft freuen. Diese ist allerdings an eine große Bedingung geknüpft: „Ich soll heiraten“. Kein Wunder, dass sich die alleinstehenden Damen in seinem Umfeld nun nur so um seine Aufmerksamkeit reißen. Wer am Ende das Rennen machte, wissen bisher nur die begeisterten Besucher des ersten Theater-Wochenendes.