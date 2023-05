Letzte Sendung mit der Moderatorin Dunya Hayali verabschiedet sich mit Torwandschießen vom Sportstudio

Mainz · Diesmal trat Dunja Hayali selbst beim legendären Torwandschießen an. Zum letzten Mal moderierte die 48 Jahre alte Journalistin am Samstagabend das „Aktuelle Sportstudio“ im ZDF. Und Gast Peter Fischer, Präsident von Eintracht Frankfurt, ließ ihr den Vortritt: An seiner Stelle sollte Hayali gegen die Kandidatin antreten.

14.05.2023, 12:38 Uhr

Dunya Hayali moderiert eine Ausgabe des Aktuellen Sportstudios im ZDF. Foto: dpa/Ralph Orlowski

FGenau das machte die Moderatorin. „Ist ja nur die letzte Sendung", sagte sie zwischen ihren Versuchen - getroffen hat sie nicht. Alle sechs Schüsse gingen vorbei. „Ich versemmle jetzt einfach noch mal drei", sagte sie nach den drei Fehlschüssen aufs untere Loch der Torwand, während die Kandidatin mit ihrem vorletzten Versuch oben erfolgreich war. Seit August 2018 moderierte Hayali das „Aktuelle Sportstudio", ihre letzte war ihre 41. Sendung. Seit Februar gehört sie auch fest zum Moderations-Team des „heute journal". Außerdem arbeitet sie für das „Morgenmagazin". „Ich bleibe euch auf jeden Fall treu, wenn auch vom Sofa aus", sagte sie zu ihrem Abschied am Samstag: „Es war eine tolle Reise." Am Sonntag kündigte Hayali bei Instagram noch weitere Abschiedsworte an. „Wenn ich das ein bisschen hab sacken lassen, kommt mehr!", schrieb sie neben ein Bild von sich mit Fischer. „DANKE - Ihnen allen und einen schönen Muttertag!"

(ako/dpa)