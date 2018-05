Design-Gartenmöbel : Ein Sessel für Pool, Terrasse, Wohnzimmer

Wegen der Dotty-Sessel kommen manche Kunden eigens nach Mönchengladbach, berichtet Schaffrath-Einrichtungsberater Lars Pauls. Foto: Melanie Zanin

Dotty-Sessel sind die heimlichen Stars der über 1000 Quadratmeter großen Gartenausstellung von Schaffrath in Mönchengladbach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wenn Einkäufer Marc Fröhlich von diesem Design-Gartenmöbel zu erzählen beginnt,weiß er gar nicht, mit welchem Detail er anfangen soll. Ein Sessel so bequem wie ein Stillkissen– kein Wunder, denn das Innere ist aus demselben Material. Ein Sessel so leicht, dass man ihn mit einer Hand überall hintragen kann. Zum Beispiel in den Pool, denn schwimmen kann er auch, und hat es deswegen zum heimlichen Star auf der Düsseldorfer Messe Boot gebracht. Ein Sessel,dessen Oberfläche so robust ist, dass man ihn schnell mit dem Hochdruckreiniger gereinigt bekommt. Ein Gartenmöbel,das mit dem renommierten„Reddot design award“ ausgezeichnet wurde.

Eigentlich hat es Marc Fröhlich ganz einfach, wenn er über die Outdoor-Sitzmöbel Dotty spricht. Denn es reicht ihm ein Wort: „Sensationell.“ Und das will etwas heißen.Eigentlich hält der Schaffrath-Einkäufer nämlich wenig von Möbeln, die an Sitzsäcke erinnern.„Die gab es immer mal wieder. Besonders überzeugt davon waren unsere Kunden aber nie.“ Bis im vergangenen Jahr „Roolf“ vorgestellt wurde.So heißt die Möbellinie, zu der die Dotty-Sessel gehören. Die Outdoor-Möbel sind gerade die heimlichen Stars der über 1000 Quadratmeter großen Gartenausstellung von Schaffrath in der alten Reithalle in Mönchengladbach. Denn Schaffrath ist einer der wenigen Händler, die die innovativen Sessel führen.

Der heimliche Star der Gartenmöbel-Ausstellung ist UV-beständig, wasserfest, atmungsaktiv und antibakteriell. Und kann mit einem Hochruckreiniger gereinigt werden. Foto: Schaffrath

Darum kommen manche Kunden eigens wegen der Roolf-Möbel,wie Einrichtungsberater Lars Pauls zu berichten weiß. Die gibt es in drei Modellen und fünf Farben: als schlanken,tiefen Sessel, in einer etwas größeren und höheren Form und als Hocker. Allen gemeinsam ist, dass sie einem Bedürfnis entsprechen, das Kunden seit einiger Zeit bei Möbeln drinnen wie draußen haben: „In diesen Sesseln kann man gut lümmeln“, sagt Fröhlich. Heißt: Sitzen geht genauso gut wie liegen – und beides ist bequem. Der Stoff ist derselbe wie bei Outdoor-Teppichen und hat der Sitzmöbel-Linie seinen Namen gegeben: Roolf ist nämlich die umgekehrte Buchstabenfolge von „Floor“,dem englischen Wort für Boden.