Tipbet / GMC Events: Tipbet wird Hauptsponsor der German MMA Championship (GMC)

Gzira (Malta) (ots) Sportwettenanbieter Tipbet und die Mixed-Martial-Arts-Organisation German MMA Championship (GMC) verkünden die Hauptsponsoren-Partnerschaft.

Die Vereinbarung umfasst sieben Veranstaltungen, einschließlich des nächsten großen GMC-Events, der GMC 15, welches am 30. Juni 2018 in der Ratiopharm-Arena in Ulm ausgetragen wird.

Die GMC Events gelten in Deutschland als höchstdekorierte heimische MMA-Veranstaltungsreihe und sind für ihre spektakulären Matches bekannt, aus denen auch Kämpfer für die amerikanische MMA Organisation UFC (Ultimate Fighting Championship) hervorgegangen sind. Die Events werden u. a. bei ranfighting.de (ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE) und im Internet und Fernsehen per pay- per-view ausgestrahlt.

Tipbet wirbt als Hauptsponsor im TV-relevanten Bereich in der Ringmitte und wird an zahlreichen Bereichen am Oktagon, dem Ring, sichtbar vertreten sein. Weitere Werbemittel umfassen Präsenzen und Promotions am Eventtag und Pressekonferenzen vor Ort, Werbeclips, Einblendungen und Durchsagen, Webseitenpräsenz, Ticketbranding sowie zahlreiche und regelmäßige Social-Media-Aktionen auf der GMC-Website und den offiziellen GMC-Social-Media-Kanälen.