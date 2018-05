Das Aromatic Tonic von FEVER-TREE

Berlin (ots) Aufregend prickelnd und in einem zarten rosa Gewand, brachte FEVER-TREE im vergangenen Sommer eine neue Farbnuance in die Welt des Gin & Tonic.

Von der Überzeugung "If ¾ of your drink is the mixer, make sure you use the best" getrieben, haben die beiden FEVER-TREE Gründer Charles Rolls und Tim Warrillow den Mixern eine neue Bedeutung gegeben und sie aus ihrem Schattendasein hinter den Edel-Spirituosen geholt. Inzwischen werden ihre Produkte in mehr als 60 Länder verkauft.