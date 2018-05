50 Jahre Hülsmann Heizung und Sanitär GmbH : Der Premium-Partner für Heizung und Sanitär

Oliver und Thomas Hülsmann führen das Familienunternehmen. Foto: Sanitär Hülsmann

Ob behagliches Wohnklima oder perfekte Bad-Kultur: Kundenwünsche sind bei der Firma Hülsmann in den besten Händen – und das seit 50 Jahren.

Schnelle Reaktionszeiten, guter Service, höchstes Fachwissen und Produktpartner mit bestem Renommee: Wenn diese Punkte zusammentreffen, dann steht dahinter die Firma Hülsmann Heizung und Sanitär. Seit nunmehr 50 Jahren dreht sich bei dem Viersener Unternehmen alles um die Bereiche Heizung und Sanitär. Mit der 3D-Brille virtuell einmal durch das gerade neu geplante Badezimmer wandern, eine Heizanlage instand setzen oder warten lassen, eine neue Heizung in Betrieb nehmen – für all das und noch viel mehr steht der Name Hülsmann. „Vom Heizkörper bis zur kompletten Heizanlage, vom Wasserhahn bis zum Badezimmer, wir sind immer für unsere Kunden da“, sagt Thomas Hülsmann. Das gilt sowohl für Privatkunden wie auch für die Industrie und Wohngenossenschaften.

Hülsmann arbeitet nur mit renommierten Produktpartner zusammen. In Sachen hochwertiger Badezimmerausstattung, Sanitärkeramik und Armaturen ist dies so der weltweit führende Badanbieter TOTO. Seine Produkte bestimmen die Ausstellung von Hülsmann an der Vorster Straße in Viersen. Aus dem Hause Hülsmann erfolgen hochwertige, maßgeschneiderte Lösungen für Heizung und Sanitär.

Im Showroom können Besucher die Produkte des weltweit führenden Badanbieters TOTO kennenlernen. Foto: Sanitär Hülsmann

Günter Hülsmann war es im Jahr 1968, der das Unternehmen gründete und zunächst als Einmann-Betrieb mit einem Büro im eigenen Haus und einer Werkstatt auf dem Lichtenberg führte. Das änderte sich schnell. Die erste Vergrößerung ließ die Firma an die Schiefbahner Straße umziehen und schon 1980 ging es an die heutige Adresse an der Vorster Straße. Lag der Schwerpunkt anfänglich auf Kesselreparaturen und dem Bau von kompletten Heizwerken in ganz Deutschland, so wechselte dies im Laufe der Jahre in den klassischen Sanitär- und Heizungsbereich.

Die Söhne Thomas und Oliver traten in die väterlichen Fußstapfen und übernahmen das Unternehmen, das heute sechs weitere Mitarbeiter zählt. Wie innovativ das Unternehmen ist, zeigte schon Günter Hülsmann, als er die mobile Heizzentrale aus der Taufe hob. Unter dem Titel „Thermobil –macht Wärme mobil“ ist die Heizzentrale unter anderem schon am Viersener Stadthaus, dem Düsseldorfer Flughafen, dem Elbtunnel sowie an Kitas und Krankenhäusern in Betrieb gegangen.