Kevelaerer Chor: Adventsfeier  mit Ehrung treuer Sänger

Kevelaer Zur Adventsfeier des Kevelaerer Männer-Gesang-Vereins konnte der Vorsitzende Heinz Lamers eine stattliche Sängerschar mit ihren Partnerinnen und Gästen im Vereinslokal „Gelder Dyck“ begrüßen.

Es folgte der Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr. Dazu gehörte unter anderem das Konzert im Bühnenhaus mit dem Kolpingchor Goch unter Leitung von Tom Löwenthal am Flügel und Paul Verheyen am Dirigentenpult. Als Solistin dabei war Daniela Rothenburg. Auch dabei war ein Pfingstausflug nach Twisteden mit musikalischer Gestaltung des Gottesdienstes in St. Quirinius, Ständchen vor der Kirche mit Vizedirigent Gerhard Löffler, anschließend zum „Schafstall“, van Ditzhuysen. Den Ostkirchentag gestalteten die Sänger musikalisch als Theodosiuschor in der Basilika unter Leitung von Michael von Jasienicki. Zu den Höhepunkten zählte die Sängerfahrt nach Breisach im Breisgau, organisiert von Gerhard Löffler, mit Besichtigungen in Freiburg, Colmar, Straßburg und vieles mehr. Die Reiseleitung hatte Josef Lipka übernommen.