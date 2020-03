9000 Euro für Mini-Unternehmen : Antragsstart für Soforthilfe ist Freitag

Düsseldorf Gerade Firmen, die wegen Corona geschlossen sind, könnten bald Geld erhalten. Also Gaststätten, viele Einzelhändler, jetzt auch die Friseure. Eine Firmengründung, nur um Geld abzugreifen, ist aber unmöglich.

Düsseldorf Das Land NRW nimmt ab Freitag, 12 Uhr, die Anträge für Soforthilfe für kleine Unternehmen und Selbstständige an. Das kündigte Wirtschafts- und Digitalminister Andreas Pinkwart (FDP) am Dienstag in Düsseldorf an. Die Anträge dürfen nur über das Internet eingereicht werden, weil sie sonst „das System lahmlegen“ würden (www.wirtschaft.nrw/corona).

Anfang der nächsten Woche soll das erste Geld ausgezahlt werden, versprach der MInister. Das sei notwendig, weil viele Unternehmen zum Monatswechsel Mieten und Löhne bezahlen müssen. In kurzer Zeit erwartet Pinktwart deutlich mehr als 100.000 Anträge. Er appelliert an die Unternehmen, dass diejenigen, die weniger große Not haben, ihre Anträge nicht direkt stellen. „Wir sollten denen den Vortritt lassen, die jetzt ganz dringend die Hilfe brauchen.“

Um Tempo zu machen, würden Mitarbeiter der Bezirksregierung auch am Wochenende die ersten Bescheide fertig machen.

Insgesamt rechnet Pinkwart damit, dass drei Viertel der Unternehmen in NRW von der Krise betroffen sein werden. „Wir steuern auf den stärksten Rückgang der Wirtschaftsleistung seit dem Zweiten Weltkrieg zu“ sagte der Wirtschaftsprofessor.

Pinkwart erläuterte, welche Beträge verteilt werden: Bis zu 9000 Euro an Zuschuss kann es bei bis zu fünf Beschäftigen geben, bis zu 15.000 Euro bei bis zu zehn Mitarbeitern. Zusätzlich zu diesen Bundesmitteln bietet das Land aus eigenen Mitteln 25.000 Euro für Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten an. Auch Bayern hat solche Landesmittel bereitgestellt. Laut „Handelsblatt“ nimmt Bayern die Anträge der Unternehmen schon seit Donnerstag vergangener Woche an, 140.000 Anträge wurden eingereicht. NRW hinkt also hinterher.

Nur Unternehmen, die vor der Krise wirtschaftlich gesund waren, sollen Geld erhalten, erklärt das Ministerium. Doch diese Anforderung lässt sich wohl nicht ernsthaft in wenigen Stunden prüfen. Allerdings erhalten nur Firmen Geld, die es schon am 1.12. 2019 gab.

Um Mittel zu erhalten müssen sich die Umsätze gegenüber dem Vorjahresmonat mehr als halbiert haben. Als Antragsgrund reicht auch aus, wenn die vorhandenen Mittel nicht mehr ausreichen, um die kurzfristigen Verpflichtungen wie Mieten oder Leasingraten zu erfüllen. Außerdem scheint es immer ein Grund für einen Zuschuss zu sein, wenn das Unternehmen auf „behördliche Anordnung“ geschlossen wurde. Das trifft auf praktisch alle Gaststätten zu, auch jetzt auf Friseure und viele Handelsfirmen.

Neben den direkten Zuschüssen werden auch noch Bürgschaften, Konto-Korrent-Linien (bis zu 100.000 Euro) und KfW-Kredite verteilt. Die Finanzverwaltung kommt von der Krise betroffenen Unternehmen auf Antrag mit zinslosen Steuerstundungen entgegen.