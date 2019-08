Schulleben in der Wallfahrtsstadt : 300 Trinkflaschen für I-Dötzchen

Kevelaer Die Stadtwerke Kevelaer und die Niers-Energie schenken auch in diesem Jahr den I-Dötzchen eine Trinkflasche zum Schulstart. Damit haben nun alle aktuellen Grundschul-Kinder in Kevelaer und den vier Ortschaften eine Trinkflasche der beiden lokalen Wasser- und Strom-Versorger.

Das frische Leitungswasser können die Schüler nun immer wieder in ihre neue Trinkflasche füllen. „Wir hoffen, dass die Flaschen künftig zum täglichen Begleiter der Kinder werden und immer wieder in der Schule, beim Sport oder anderen Freizeitaktivitäten genutzt werden“, sagt Stadtwerke-Mitarbeiterin Melanie Hahn. Die Stadtwerke und ihre Tochter Niers-Energie möchten mit dieser Aktion auch dazu beitragen, dass Kinder so früh wie möglich lernen, unnötigen Abfall zu vermeiden. Die Trinkflaschen helfen dabei, auf vermeidbare Verpackungen zu verzichten. Übrigens: Die neuen Flaschen, die dieses Jahr erstmals zum Einsatz kommen, sind „Made in Germany“ und auch für kohlensäurehaltige Getränke wie Mineralwasser geeignet.